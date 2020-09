Darters na teloorgang BDO: 'Hopen dat wereldbond het oppakt'

De eerste wereldtitel van Raymond van Barneveld. De Embassy in de Lake Side Country Club. Dartsiconen als Martin 'Wolfie' Adams, Andy 'the Viking' Fordham en Ted 'the Count' Hankey. Ze zijn allemaal onlosmakelijk verbonden aan de Britse dartsbond BDO, die deze week ophield te bestaan.

Het wordt in de dartswereld het een einde van een tijdperk genoemd, maar heel verrassend kwam de teloorgang niet. Ook niet voor Martin Adams. "Vorig jaar november is BDO-oprichter Olly Croft overleden. Op zijn begrafenis, hebben we eigenlijk de bond ook meteen begraven. Dat was een treurige dag."

Volgens Adams was toen al duidelijk dat de BDO niet meer te redden was. "De laatste man die de leiding had (Des Jacklin, red.) heeft er een bende van gemaakt. Alleen maar leugens en loze beloftes. Ik ben persoonlijk nog bezig geweest om het van hem over te nemen. Maar toen ik hoorde wat er allemaal aan de hand was, heb ik dat idee snel laten varen."