Fortuna Sittard heeft nieuwe hoofdtrainer: Julio Velázquez

Fortuna nam de tijd voor een opvolger van Ultee. De club sprak met Dick Schreuder, die hoofdtrainer van PEC Zwolle is. Ook de naam van Phillip Cocu viel bij de club uit Limburg. "We hebben met verschillende trainers gesproken de afgelopen periode", aldus technisch manager Sjoerd Ars.

"Julio maakte in zijn presentatie indruk door de manier waarop hij ons team had geanalyseerd, met daarin de pijnpunten, maar zeer zeker ook de mogelijkheden. We zijn overtuigd dat hij op dit moment de juiste man is om energie, tactische discipline en intensiteit in ons team te gaan brengen. Als we met zijn allen dat kunnen bewerkstelligen gaan we de onderste regionen hopelijk snel verlaten."