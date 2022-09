Tijdelijk asielzoekerscentrum Zoutkamp open, voorkomt dit buitenslapen?

In een paar dagen is een tijdelijk asielzoekerscentrum voor 500 tot 700 mensen neergezet in Zoutkamp, in het noordwesten van Groningen. Defensie en het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, werken samen met aannemers om de witte tenten te vullen met stapelbedden, toiletten, en wasmachines. Ook kunnen de tijdelijke bewoners gebruik maken van een recreatieruimte. Op deze locatie kunnen asielzoekers vanaf zaterdag wachten op hun procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nadat ze zich hebben gemeld in Ter Apel kunnen ze naar Zoutkamp. Als ze aan de beurt zijn voor hun gesprek met de vreemdelingenpolitie gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het moet, zoals de inspectie eiste, buitenslapen voorkomen. "Ik verwacht dat mensen hier maximaal drie dagen blijven, daarna worden ze op volgorde teruggebracht voor het gesprek. Hier kunnen ze op adem komen", vertelt Gert-Jan Stuivenberg, adjunct-regiomanager van het COA. Stuivenberg laat zien hoe het asielzoekerscentrum in aanbouw eruit komt te zien:

In het Groningse dorp wordt druk gebouwd aan een tijdelijk asielcentrum, dat zaterdag moet worden geopend. Regiomanager Gert-Jan Stuivenberg van het COA geeft een rondleiding. - NOS

Kerken in Groningen en Drenthe vangen onder aanvoering van de christelijke stichting Inlia nu 415 asielzoekers op. Directeur John van Tilborg staat met zijn club al 30 jaar asielzoekers in nood bij. Aanvankelijk was het plan dat de opvang zou stoppen als Zoutkamp opengaat, maar ondertussen is anders besloten. "Een aantal kerken stopt, dat hadden ze met hun gemeente afgesproken, maar we breiden nu ook uit naar Gouda en Den Haag." Van Tilborg probeert meer plekken te regelen in kerken in het land.

Van der Burg: 'We zorgen voor extra opvangplekken' Volgens staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid, die vrijdagavond in Ter Apel was, wordt momenteel "alles op alles" gezet om te zorgen voor extra opvangplekken. Daarmee moet worden voorkomen dat mensen tegen hun wil buiten slapen. Van der Burg zegt dat er dit weekend ook extra agenten worden ingezet. "Ik heb in Ter Apel weer met eigen ogen geconstateerd hoe urgent de situatie is. We moeten dit met elkaar oplossen." Eind augustus zei de staatssecretaris nog dat het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel uiterlijk op 10 september leeg moest zijn, liefst eerder. Morgen gaat dus de extra locatie in Zoutkamp open. Afgelopen nacht sliepen nog 300 mensen buiten in Ter Apel, omdat het voor hen niet was gelukt om een slaapplek te vinden.

Ook het COA wil graag snel nieuwe locaties openen. Zo vertrekken er binnenkort twee cruiseschepen naar Nederland die samen ruimte bieden aan 2000 asielzoekers. Toch komt Nederland op 1 januari vooralsnog 13.000 plekken tekort. Ook al is buitenslapen vanaf het openen van het asielzoekerscentrum in Zoutkamp verboden, het is te vraag of er voor iedereen elke nacht plek is. De gemeente Goes gaat op dringend verzoek van staatssecretaris Van den Burg tot maximaal 400 extra asielzoekers opvangen in de Zeelandhallen. De eerste asielzoekers arriveren waarschijnlijk morgen al. Er zijn wel meerdere voorwaarden aan het COA gesteld: zo worden er geen asielzoekers uit veilige landen opgevangen of personen als overlastgevers bekendstaan. Er is al een noodopvang met 320 migranten in de Zeelandhallen, onlangs werd besloten om die opvang met een jaar te verlengen. Geplande evenementen in het evenementencomplex kunnen gewoon doorgaan.