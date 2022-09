Omstanders redden moeder en kinderen uit te water geraakte auto in Amsterdam

Op de A10 bij Amsterdam zijn gisteren een automobilist en haar twee kinderen uit een te water geraakte auto gered door medeweggebruikers. Volgens de politie vulde de auto zich snel met water en wisten de redders de slachtoffers uit de auto te halen. "Zonder hun hulp zouden de moeder en haar kinderen dit niet naverteld hebben", zegt de politie.

Rond 11.00 uur verloor de bestuurder van de auto ter hoogte van Kadoelen de macht over het stuur, meldt AT5/NH Nieuws. De auto belandde ondersteboven in het water.

Volgens de politie twijfelden enkele bestuurders die het ongeluk zagen gebeuren geen moment. "Zij renden uit hun voertuigen en doken het water in", schrijft een agent in een bericht op Instagram.

Onder water

Ze wisten de auto op zijn kant te duwen. "Met man en macht werd tevergeefs geprobeerd ruiten in te slaan en de deuren te openen, terwijl de auto voller en voller met water liep."

Een van de redders lukte het uiteindelijk toch om een ruit in te slaan. "Van de moeder is in eerste instantie alleen nog een hand te zien. Een van de kinderen ligt met zijn hoofd onder water."

Uiteindelijk lukte het om het drietal uit de auto te halen. De gordel van de moeder werd losgesneden en één van de kinderen werd via de kofferbak uit de auto gehaald.

Besef

Slachtofferhulp ontfermde zich daarna over de mannen die betrokken waren bij de reddingsactie. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie maken zij het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk mogen ze het ziekenhuis snel verlaten.

De automobilisten die hen te hulp schoten, mochten na de reddingsactie mee naar het politiebureau. Daar werd de goede afloop gevierd. Volgens de politie hoopt de moeder de mannen snel te ontmoeten.