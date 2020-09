Etappe 14: rit voor aanvallers met finale die doet denken aan Milaan-Sanremo

De veertiende etappe van de 107de Ronde van Frankrijk finisht in de stad waar 117 jaar geleden de allereerste ritwinnaar in de geschiedenis van de Tour zegevierde. Maurice Garin kwam op 1 juli 1903 na een kleine achttien uur op de fiets aan in Lyon.

De rit van destijds begon in Parijs bij Cafe au Réveil-Matin en na 467 kilometer kwam Garin over de finish. De winnaar van vandaag heeft er 'slechts' 194 kilometer opzitten als hij de streep passeert.

Tegen 13.20 uur stappen de renners op in Clermont-Ferrand, onderweg komen ze vijf beklimmingen tegen. De finish wordt rond 18.00 uur verwacht.