Dubbelspecialist Koolhof grijpt op US Open naast tweede grandslamtitel

Wesley Koolhof heeft samen met de Brit Neal Skupski de heren dubbelfinale van de US Open verloren. In New York werd het 7-6 (4) en 7-5 voor het duo Rajeev Ram en Joe Salisbury.

De koppels ontliepen elkaar niet veel. In de tiebreak van de eerste set kwamen Koolhof en Skupski zelfs op een break voorsprong. Maar uiteindelijk moesten ze de set toch afstaan aan het als eerste geplaatste duo. Zelf waren Koolhof en Skupski als tweede geplaatst.

In de tweede set ging het opnieuw lang gelijk op, maar bij bij 6-5 braken de titelhouders door de service van Skupski heen. Het eerste matchpoint werd meteen benut.

"Jullie hebben geweldig gespeeld en een hoog niveau gehaald, ik hoop dat we nog vaak tegen elkaar mogen strijden", zei Koolhof na afloop tegen zijn tegenstanders, waarna hij zich ook tot zijn partner richtte. "Bedankt voor het spelen, Neal. Het was je eerste slamfinale. Laten we hopen dat je je tweede wint."

Tweede verloren finale

De 33-jarige Koolhof speelde in het herendubbelspel zijn tweede grandslamfinale. In 2020 verloor hij met de Kroaat Nikola Mektic ook al de finale van de US Open. Voor de 32-jarige Brit was de finaleplaats een primeur op grandslamniveau.

Eerder dit jaar won Koolhof op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel in het gemengd dubbelspel. In de finale was hij aan de zijde van de Japanse Ena Shibahara met 7-6 (5), 6-2 te sterk voor het duo Ulrikke Eikeri/Joran Vliegen.

Koolhof gaat zich nu klaarmaken voor de Daviscup Finals in Glasgow, waarvoor captain Paul Haarhuis hem heeft opgeroepen. Dinsdag komt Oranje voor het eerst in actie, tegen Kazachstan.