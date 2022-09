Amsterdamse drillrappers toch vrijgesproken van opruiing in videoclip

Het Amsterdamse gerechtshof oordeelt nu in hoger beroep dat uit de tekst en de beelden niet "kan worden afgeleid dat de mannen anderen tot enig strafbaar feit wilden aanzetten".

Volgens het hof rappen de mannen eerder over hun eigen ervaringen, gevoelens, wensen en fantasieën. "Dat doen zij grotendeels in de eerste persoon enkelvoud of meervoud ('ik' en 'we'), terwijl de genoemde 'opps' evenmin concrete tegenstanders of doelwit zijn."

De rappers zijn in hoger beroep wel veroordeeld voor het zwaaien met een nepvuurwapen dat niet van een echte te onderscheiden is. Dat is verboden, en levert hen een geldboete van 550 euro op.