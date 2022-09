Honderden mensen bij afscheid verongelukte moeder en kinderen in Oud Gastel

In het Brabantse dorp Bosschenhoofd hebben honderden mensen vanmiddag afscheid genomen van drie slachtoffers van een fataal ongeluk in Oud Gastel. Bij het ongeluk een week geleden kwamen twee vrouwen van 39 en 42 en twee kinderen van 10 en 8 jaar om het leven.

Door het dorp reed een tractor met daarachter een platte kar. Op die kar stond een grote kist met daarin de lichamen van de 39-jarige moeder en haar twee kinderen van 8 en 10 jaar. De vader van het gezin bestuurde de tractor.

De tractor werd begeleid door drie motoragenten. Volgens Omroep Brabant waren zij de eerste agenten die vorige week bij het ongeluk waren.

Erehaag met bloemen

Langs de kant van de weg stonden honderden mensen in de regen, meldt de regionale omroep. Terwijl de kar langsreed, werden er bloemen op de kist gelegd. Aan het einde van de tocht werd gestopt bij de kerk, waar het gemeentebestuur stond.

Iedereen aan de kant volgde vervolgens de rouwstoet tot aan de rand van het dorp. Eerder op de middag hadden nabestaanden in kleine kring al afscheid genomen van de moeder en haar twee kinderen.

Maandag is ook een herdenkingsdienst voor het vierde slachtoffer, een 42-jarige vrouw. Dat afscheid is bij een crematorium in Roosendaal. Er zal een groot scherm buiten staan, mocht niet iedereen een plek in de aula kunnen vinden.