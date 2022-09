Brown wint derde Vuelta-rit, leiderstrui Van Vleuten niet in gevaar

Grace Brown heeft de derde etappe van de Vuelta op haar naam geschreven. De Australische klopte in de rit van Camargo naar Aguilar de Campoo over ruim 96 kilometer haar medevluchter Elise Chabbey in de sprint.

De leiderstrui van Annemiek van Vleuten, die de macht greep in de koninginnenrit van donderdag, kwam niet in de problemen.

Het was een glooiende finale, nergens was het vlak. En dus regende het uitvallen. Snelle vrouwen als Lotte Kopecky en Arlenis Sierra, die lang meekonden, bungelden voortdurend aan het elastiek.

Kleine voorsprong

Er bleef een groep van een kleine twintig vrouwen over, van waaruit Brown en Chabbey weg konden rijden. Ze verdedigden met succes een kleine voorsprong en mochten sprinten om de dagzege. Chabbey deed wat ze kon, maar Brown bleek over de snelste benen te beschikken.

Wereldkampioene Balsamo, die in de laatste kilometers weer terug was gekeerd, won de sprint van het uitgedunde peloton, voor Kopecky en Sierra.

Zaterdag gaat de Vuelta verder met een lastige rit, alvorens de laatste etappe eindigt in Madrid.