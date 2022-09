Koning Charles in eerste toespraak: 'Toewijding Elizabeth wankelde nooit'

In zijn eerste toespraak als koning heeft Charles III zijn overleden moeder Elizabeth bedankt voor haar "liefde en toewijding". Hij sprak van een "levenslange dienst", die hij beloofde voort te zetten met "loyaliteit, respect en liefde".

Koning Charles noemde zijn moeder een "inspiratie en voorbeeld" voor hemzelf en zijn familie. "Haar toewijding wankelde nooit." Charles prees de warmte en humor van Elizabeth, evenals haar talent om "het beste in mensen te zien".

Vele culturen en geloven

In zijn toespraak verwees de nieuwe Britse monarch onder meer terug naar de tijd dat zijn moeder koningin werd, begin jaren 50, toen de Britten nog worstelden met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. "Het Verenigd Koninkrijk is in de afgelopen zeventig jaar een land van vele culturen en geloven geworden", zei hij.

Ook de instellingen van de staat zijn veranderd, vervolgde Charles. Maar ondanks alle veranderingen en uitdagingen hebben het Verenigd Koninkrijk en de landen van het Gemenebest volgens hem "gebloeid en gefloreerd". Hij zei dat hij trots is op de talenten, tradities en verdiensten van al die onderdelen van het Britse koninkrijk.

Warm onthaal

Gisteren overleed Elizabeth op 96-jarige leeftijd, waarna haar oudste zoon per direct koning werd. De 73-jarige Charles moet nog wel worden gekroond, maar dat kan nog maanden duren vanwege de uitgebreide voorbereiding die nodig is voor een kroningsceremonie.

Vanmiddag kwam Charles aan op Buckingham Palace in Londen, waar hij warm werd onthaald: