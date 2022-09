Laatste waarschuwing autoriteiten: bij nieuwe rellen FC Utrecht deel stadion dicht

Ook gooiden Utrecht-fans uit tegen Fortuna een vuurwerkbom naar hun eigen speler Can Bozdogan.

Als FC Utrecht-fans zich nog een keer misdragen dreigt een deel van stadion Galgenwaard dicht te gaan. Ook is het een optie om supporters te verbieden mee te reizen naar een uitwedstrijd. Daarvoor waarschuwen de gemeente, politie en het OM na een reeks incidenten rond wedstrijden van FC Utrecht, meldt RTV Utrecht.

"Dit gedrag is onacceptabel en moet ophouden", melden de gemeente, de politie en het OM in een gezamenlijke verklaring. "Het voetbalgeweld is enorm belastend en ingrijpend voor iedereen die hiermee te maken krijgt, waaronder de politie, het veiligheidspersoneel van het stadion en de spelers. Daarbij verpest dit het plezier van de andere supporters."

Daarom volgt nu de waarschuwing naar de relschoppers dat er 'ingrijpende maatregelen' volgen als ze zich opnieuw misdragen. "Denk daarbij aan sluiting van het tribunedeel van waaruit het incident plaatsvindt of het weren van uitpubliek bij een volgende wedstrijd."

Meerdere maatregelen

De afgelopen tijd zijn al meerdere maatregelen genomen tegen de relschoppers. "Bijvoorbeeld stadionverboden, gebiedsverboden en strafrechtelijke vervolgingen." FC Utrecht-directeur Thijs van Es zei eerder zich 'enorm te schamen' voor alle rellen.