Bills geven NFL-kampioen pak slaag in eigen huis: wordt dit eindelijk jaar van Buffalo?

Hoe kom je daar ooit overheen? De Bills kozen voor zelfspot, in een legendarisch geworden reclame van chocolademerk Snickers. We zien coach Levy zijn spelers toespreken voor aanvang van het seizoen. "Jongens, ik zeg dit al vier jaar achter elkaar. Maar dit jaar gaan we niet alleen terug voor de hoofdprijs, we gaan hem winnen ook!"

De spelers knikken instemmend. Er wordt gejuicht. Maar dan laat coach Levy zijn bommetje vallen: "Niemand verlaat deze ruimte voor we we weten hoe we dat gaan doen..."

Norwood was geen NFL-ster, eerder een voetnoot in de geschiedenis van Buffalo Bills. Alles veranderde op 27 januari 1991, toen hij in de laatste seconden van de Super Bowl tegen New York Giants achter de bal ging staan. Norwood gold als een betrouwbare kicker, zolang de afstand niet te groot was tenminste.

In sitcoms en talkshows, zelfs in populaire jeugdsoaps als Beverly Hills 90210 werden ze op de hak genomen. De Bills werden synoniem voor losers. En niemand die meer gebukt ging onder die last dan Scott Norwood.

Met tranen in de ogen en een brok in de keel sprak Norwood de fans toe. "Ik voel me vreselijk, net zoals jullie je vreselijk voelen. Maar ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld", improviseerde hij. "We weten allemaal dat de zon morgen weer op zal komen en dat we ons als team gaan voorbereiden op het komende seizoen. Ik zal erbij zijn en alles geven voor de mensen van Buffalo. Want dat verdienen jullie. "

Met tegenzin ging Norwood mee, op de achtergrond, verborgen achter de brede ruggen van zijn medespelers. Dan hoort hij zijn naam, eerst zacht, maar steeds luider: "We want Scotty, we want Scotty!".

Liefst was Norwood meteen naar huis gegaan, in zijn bed gaan liggen met de lakens over het hoofd en daar weken blijven. Maar terug in Buffalo stonden duizenden fans klaar op Niagara Square om de ploeg te huldigen.

Het mocht niet baten. Ook de Super Bowls van 1992 en 1993, beide tegen Dallas Cowboys, worden verloren. In heel Amerika werd geschamperd over die 'eeuwige losers'.

Fans van Buffalo koesteren dat moment, als symbool van de warme, familiaire band die ze voelen met hun club. Norwood hield woord en schopte de Bills een jaar later naar de tweede Super Bowl, die kansloos verloren ging tegen Washington Redskins. Een jaar later werd hij alsnog stilletjes uit de selectie verwijderd.

Kelly wilde niet naar Buffalo

In een sport waarin clubs even makkelijk van thuisbasis veranderen als vestigingen van een willekeurige hamburgergigant (niet voor niets wordt in de Verenigde Staten gesproken over 'franchises' in plaats van clubs) is Buffalo Bills een uitzondering.

Niet dat er veel te vieren was. In de jaren zeventig, toen de Bills met O.J. Simpson een van de sterren van de sport in de gelederen hadden, maar altijd ver verwijderd bleven van de hoofdprijs. Buffalo was een nachtmerrie voor spelers met ambitie, niet alleen vanwege het gure klimaat.

Toen de keuze van de Bills in de draft van 1984 viel op de talentvolle quarterback van de universiteit van Miami, Jim Kelly, weigerde die het aanbod zelfs en koos ervoor om te gaan spelen nieuwe, lager aangeschreven Unites States Football League (USFL).

Die competitie bleek, ondanks de inspanningen van onder anderen Donald Trump, niet levensvatbaar. En dus kwam Kelly alsnog naar Buffalo, want die club had nog altijd de rechten op de quarterback.