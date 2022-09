Rusland evacueert steden in provincie Charkov, 'Oekraïne rukt daar snel op'

. @ZelenskyyUa ⚡Today, Ukrainian service members have liberated the town of Balakliya, Kharkiv region. pic.twitter.com/XclzDAP3LB

Militaire analisten zeggen dat het Oekraïense leger in de provincie Charkov tot 50 kilometer in door Rusland bezet gebied is opgerukt. Een voor de Russische bevoorrading belangrijke spoorlijn tussen Moskou en het oosten van Oekraïne zou daardoor binnen schootsafstand van de Oekraïense artillerie zijn komen te liggen.

Verrassing

De opmars van de afgelopen dagen in de provincie Charkov kwam als een verrassing. Alle aandacht ging uit naar de provincie Cherson, waar al langer een Oekraïens offensief werd verwacht. Het vermoeden is dat Rusland daarom troepen bij Charkov heeft weggehaald om de posities in het zuiden te versterken.

Een adviseur van president Zelensky zegt dat bij Cherson minder snel vooruitgang wordt geboekt als in de provincie Charkov. De stad Cherson ligt op de noordelijke oever van de Dnepr. Alles wijst erop dat Oekraïne de Russen daar probeert te isoleren door overgebleven bruggen over de rivier te bombarderen.

Nog maanden

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken waarschuwde bij een vergadering van de NAVO in Brussel voor te veel optimisme. "We zien dat Oekraïne voorzichtig maar aantoonbaar vooruitgang boekt", zei hij. "Maar dit gaat nog wel een tijdje duren. Er zijn veel Russische strijdkrachten in Oekraïne. President Poetin heeft laten zien dat hij bereid is veel mensen in te zetten, waar Rusland een hoge prijs voor betaalt."

NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg zei dat de oorlog een cruciale fase is ingegaan. De komende maanden moeten laten zien of de bondgenoten van Oekraïne de eenheid weten te bewaren. Die staat onder druk door de hoge energieprijzen en de inflatie.

Ook riep hij de NAVO-lidstaten op het Oekraïense leger uniformen, generatoren, tenten en andere materialen te leveren, zodat het de winter kan doorkomen.

Wederopbouw

Als de oorlog nu stopt, is voor de wederopbouw van Oekraïne 347 miljard euro nodig, blijkt uit een schatting van de Wereldbank, de Europese Commissie en de Oekraïense regering.