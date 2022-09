Ook Europese energieministers overwegen prijsplafond op buitenlands gas

In Brussel zijn de Europese ministers van Energie het in grote lijnen eens geworden over maatregelen om de crisis op de gas- en elektriciteitsmarkt aan te pakken. Ook een prijsplafond voor gas behoort volgens de bewindspersonen tot de mogelijkheden. Ze roepen de Europese Commissie op om daar voorstellen voor te doen.

EU-correspondent Kysia Hekster:

"De EU-ministers proberen hiermee te laten zien dat ze bereid zijn hard in te grijpen in de Europese energiemarkt. Ze konden eigenlijk ook niet anders. De energieprijzen zijn zo hoog geworden dat sociale onrust dreigt. Ze zeggen er 'alles' aan te willen doen om de markt te kalmeren. Het signaal aan Poetin is: wij zwichten niet voor manipulatie en chantage in een gasoorlog.

Of wat ze de ministers nu bedacht hebben genoeg is, moeten we afwachten. Ze zeggen dat het belangrijk is nu snel over te gaan tot echte actie. De komende week presenteert de Europese Commissie uitgewerkte plannen, daarna moeten de ministers die ook echt inhoudelijk goedkeuren."