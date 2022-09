Hattrick Mads Pedersen in Vuelta; Deen klopt Wright en Vermeersch

De Deen Pedersen won ook al de dertiende en de zestiende rit. De beste Nederlander was Mike Teunissen op de vijfde plek.

De aanvalslustige Lawson Craddock (BikeExchange) probeerde bij de kopgroep te komen, maar na tientallen kilometers alleen tussen de kopgroep en het peloton gooide hij de handdoek in de ring. Onderweg moest twee keer dezelfde berg worden beklommen worden van tweede categorie. De sprintersploegen controleerden vervolgens de laatste kilometers.

De Brit Fred Wright sprintte naar de tweede plek. Terwijl hij aan het rijden was, kreeg hij nog een veeg uit de pan van Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma rekent Wright aan dat hij is uitgevallen in de zestiende etappe van de Vuelta.