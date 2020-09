Wekdienst 12/9: Demonstratie voor strenger coronabeleid • Vredesbesprekingen Afghanistan

De dag begint met flink wat zon, alleen in het westen en noorden zijn er geregeld ook wolkenvelden. Er valt 's middags in het noorden een spatje regen. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden.

Goedemorgen. In Amsterdam gaan mensen de straat op die vinden dat de coronaregels niet streng genoeg zijn. En in Doha beginnen de vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban.

De brancheorganisatie Kinderopvang is teleurgesteld over het kabinetsbesluit om medewerkers in de kinderopvang geen voorrang te geven bij het afnemen van de coronatest. Ook medewerkers van kinderdagverblijven die verkoudheidsachtige klachten hebben, moeten in aanmerking komen, vindt de brancheorganisatie. Omdat de wachttijden oplopen krijgen kinderdagverblijven nu hun roosters al bijna niet meer rond.

En dan nog even dit:

The Rolling Stones hebben in Groot-Brittannië een nieuw record gevestigd door als eerste band ter wereld in zes decennia de Britse lijst met bestverkochte albums aan te voeren.

De Britse band heeft sinds de oprichting in 1962 nu in totaal 13 nummer-1 albums afgeleverd (inclusief de heruitgaven van Exile On Main St. en Goats Head Soup). Dat is hetzelfde aantal als Elvis Presley en Robbie Williams. Alleen The Beatles hebben het beter gedaan met 17 nummer-1 albums (inclusief twee heruitgaven) in de Britse albumlijst.