Sven Kramer blijft als directeur actief bij Jumbo-Visma: 'Groot avontuur'

Kramer vervolgt: "Uiteindelijk moeten we met elkaar de goede voorwaarden creëren, zodat onze atleten optimaal kunnen presteren."

"Ik zie deze nieuwe stap als een groot avontuur, net zoals ik ooit mijn topsportcarrière ben begonnen", aldus de 36-jarige Kramer. "De afgelopen maanden heb ik naast wat rust ook vooral veel gesprekken gevoerd over deze nieuwe rol."

Quote

In maart werd er afscheid genomen van schaatslegende Kramer. Dat gebeurde in een uitverkocht Thialf. Kramer wil toch actief blijven in de sportwereld, zo blijkt.

Richard Plugge, van Jumbo-Visma, is blij met het besluit van de Fries. "Wij willen topsporters ook na hun carrière helpen zich te ontwikkelen. Sven kan met zijn netwerk, mentaliteit en ervaring in de topsport een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere groei van ons team", aldus de algemeen directeur.