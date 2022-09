Roglic: val Vuelta schuld van Wright en wielersport moet veiliger

Wielerploeg Jumbo-Visma noemt de valpartij waardoor kopman Primoz Roglic de Vuelta moest verlaten in een verklaring "niet oké". De aanrijding in etappe 16 zou de schuld zijn van collega-renner Fred Wright. Roglic zegt dat zijn val is veroorzaakt door de renner van Bahrain-Victorious. "Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist." Wright zelf reageerde eerder al op de valpartij en sprak tegenover internationale media over een "ongelukkige val." Drievoudig Vueltawinnaar Roglic grijpt de valpartij aan om een groot probleem binnen zijn sport aan de kaak te stellen. De koersveiligheid moet beter. Zijn ploeg pleit daarom voor het aanstellen van experts die op de veiligheid in de koers moeten letten. Bekijk hier de samenvatting van etappe 16, met daarin de val van Primoz Roglic:

De finale van de zestiende etappe in de Ronde van Spanje was zeldzaam chaotisch. In de laatste kilometers ontsnapte Roglic, reed Evenepoel lek, crasht Roglic en wint Pedersen. - NOS