Van der Sar verlengt zijn contract bij Ajax tot medio 2025

"Ajax heeft in de zes jaar onder zijn leiderschap een zeer succesvolle periode gekend", zegt Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen. "De stap in de richting van de Europese top is gezet, maar we zijn er nog niet. Met ervaring, kennis, kunde en het internationale netwerk van Edwin hopen wij ook de laatste stap te kunnen zetten. Wij zijn blij dat hij ervoor gekozen heeft nog drie jaar te blijven."

Ook diepe dalen

Van der Sar kijkt uit naar de toekomst en wil door blijven bouwen aan een succesvol Ajax. "Ons doel is structureel onderdeel uitmaken van de internationale top. Vanaf 2024 verandert de opzet van de Europese toernooien en wij willen jaarlijks meedoen aan de veranderde Champions League. Die reis is nog niet ten einde en ik wil daar graag mijn bijdrage aan blijven leveren", aldus Van der Sar.

Naast de successen heeft Van der Sar ook voor hete vuren gestaan bij de Amsterdamse club. Uitspraken tijdens de Nouri-zaak deden stof opwaaien en ook rond de zaak Promes was er veel kritiek op het handelen van de algemeen directeur. De meest recente kritiek is er over het schandaal omtrent Marc Overmars over grensoverschrijdend gedrag. In zijn eerste reactie liet de oud-doelman weten dat de directie en de raad van commissarissen op de hoogte waren van signalen van grensoverschrijdend gedrag.