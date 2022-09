De kledingstijl van koningin Elizabeth: 'eigen', 'standvastig' en 'diplomatiek'

Koningin Elizabeth tijdens een garden party op Buckingham Palace in mei 2016 - ANP

Maar bovenal was Elizabeth volgens Droogendijk de koningin van "het diplomatieke kleden". Ze had heel goed begrepen dat "kleding spreekt", zegt Droogendijk. Bij de opening van een nieuwe metrolijn in Londen, die werd vernoemd naar de koningin en de kleur paars had, droeg Elizabeth bijvoorbeeld een paarse jurk. "Dan denk je: 'oh wat leuk!'", zegt Droogendijk.

Koningin Elizabeth bij de opening van de Londense Elizabeth Line in 2016 - Alamy

Bij een bezoek aan Ierland in 2011 kwam de koningin in het groen, de kleur van het land. "Dit was voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Ierland in 1921 dat een Britse vorst voet aan land in Ierland zette", zegt oud-correspondent Jippes. "De Britten worden in Ierland gezien als onderdrukkers van het eiland." Met haar groene jurk straalde Elizabeth volgens Jippes uit dat zij de Ieren tegemoetkwam.

Koningin Elizabeth in gesprek met een visboer op de Engelse markt in Cork, Ierland - ANP

Ook voor de klimaatconferentie van vorig jaar in Glasgow koos de koningin een bijpassende kleur en outfit. Ze verscheen voor haar videospeech in een groene jurk met vlinderbroche. "Ze stond ook wel bekend als een country woman at heart", zegt Jippes. "Ze genoot van paardrijden, wandelen met de honden, en was geïnteresseerd in tuinieren."

Koningin Elizabeth tijdens haar videospeech op de Klimaatconferentie van Glasgow in 2021 - Eyevine

Een outfit die meer vragen opriep waren de blauwe jurk en blauwe hoed met gele bloemetjes die de koningin droeg tijdens de opening van het parlement in 2017, ten tijde van de Brexit. Met het blauw en geel verwees de koningin volgens sommigen naar de Europese Unie. "We weten dat ze niet heel blij was met de Brexit", zegt Balfoort. "Ze mocht natuurlijk niets zeggen, maar via haar kleding uitte ze toch haar mening." Oud-correspondent Jippes durft niet zover te gaan. "Ik denk dat ze niets deed wat de rol van de monarch in gevaar kon brengen. Ik denk niet zij boodschappen aan de buitenwereld probeerde te zenden. Maar sfeer was zo verhit, dat iedereen overal wat in zag."

Koningin Elizabeth tijdens de opening van het parlement in 2017 - Alamy

Ook bij het bezoek van oud-president Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk in 2018 baarde koningin Elizabeth opzien. Op haar blauwe mantelpak droeg zij een broche die zij had gekregen van oud-president Barack Obama. Toeval? "Dat kan niet", zegt Balfoort. "Wetende dat alles tot in de puntjes was voorbereid. Alles was doordacht."