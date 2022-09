Oud-minister Kamp was 'echt verontrust' over hoge gasproductie in 2013

Er is in 2013, na de zwaarste aardbeving in Groningen, doelbewust meer gas verkocht dan voor de leveringszekerheid nodig was. Er werd zelfs voor gezorgd dat het Groningse gas werd gemengd met ander gas om zeker te zijn dat het zijn weg naar de markt wist te vinden. Voor minister Kamp was dat een verontrustende ontdekking, die hij deed over de recordproductie, zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie gaswinning.

Tot die hoge productie werd besloten door Shell en Exxon, eigenaren van de NAM, maar daar zaten ook vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken bij. "Dat vond ik verontrustend en dat vind ik nog steeds", verklaarde Kamp, die destijds minister op dat ministerie was.

Kamp hamerde erop dat er heel lang te weinig kennis beschikbaar was om een goed besluit te kunnen nemen over het niveau van gaswinning. Zo waren er volgens hem in 2013 minder aardbevingen en kon hij onvoldoende op de kennis van het Staatstoezicht op de Mijnen afgaan. Maar in tegenstelling tot wat Kamp zei, waren er juist meer bevingen in 2013, dan in het jaar daarvoor.

Kamp werd minister twee maanden na de aardbeving in Huizinge. Bij zijn aantreden moest hij in hoog tempo zijn kennis over de gaswinning bijspijkeren. De structuur waarin afspraken werden gemaakt over de aardgaswinning in Groningen (het 'gasgebouw' genoemd) was zo complex dat hij een jaar na zijn aantreden daar nog geen duidelijkheid over had.

Ook ontbrak het aan voldoende kennis, meende hij, om de gaswinning direct te beperken. Dat was hem geadviseerd door zijn toezichthouder, het SodM, na de zwaarste aardbeving tot nu toe in Groningen.