Toekomst Huawei op het spel: het bedrijf krijgt geen geavanceerde chips meer

Huawei telefoon met chip - ANP / Beeldbewerking NOS

De Chinese techgigant Huawei wordt opnieuw hard geraakt. Het bedrijf, dat de afgelopen jaren op de smartphonemarkt steeds populairder is geworden, krijgt vanaf komende dinsdag geen geavanceerde chips meer. Eerst moest Huawei het al zonder Googles downloadwinkel Play Store stellen, waardoor de telefoons minder interessant werden voor de westerse markt. Dat het geen chips meer krijgt komt door sancties van de VS, die eerder dit jaar zijn aangekondigd. Het is fabrikanten die werken met Amerikaanse apparatuur of software verboden om te produceren voor de Chinese techgigant. Dat is een probleem voor de productie van Huawei's high-end smartphones, zei een topman Huawei in augustus. "Dit is een groot verlies voor ons, dit is mogelijk het laatste jaar dat we zelf geavanceerde chips kunnen maken." Geen oneindige chipvoorraad Het bedrijf heeft waarschijnlijk een chip-voorraad aangelegd voor een aantal maanden. Daarna breekt er een onzekere tijd aan, zegt Marc Hesselink, tech-analist bij ING. "In de tussentijd gaat de ontwikkeling verder en worden chips geavanceerder, maar die chips gaat het bedrijf niet krijgen." De sancties hebben niet alleen gevolgen voor de smartphone-divisie, zegt Hesselink, maar ook voor 5G. "Als je een netwerk gaat bouwen, wil je dan nog wel samenwerken met de partij die niet meer de nieuwste technologie kan leveren? Daar ga je wel over nadenken." Het was voor het Verenigd Koninkrijk een van de redenen om de 5G-apparatuur van Huawei alsnog te weren. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schreef onlangs aan de Tweede Kamer dat de telecomproviders hier vooralsnog spreken van "beperkte invloed op de bedrijfsvoering" en dat ze maatregelen treffen.

Quote De VS heeft de zwakte in de Chinese tech-piramide gevonden. Chips zijn de achilleshiel van het land. Marc Hesselink, analist bij ING

Het wordt voor Huawei dus de uitdaging om chips te gaan produceren waar geen Amerikaanse technologie of patenten voor nodig zijn. Als dat al lukt dan zijn de telefoons die daaruit voortkomen minder goed dan die van Apple en Samsung, zegt analist Hesselink. Terwijl het bedrijf daar juist mee wil concurreren. Er wordt rekening mee gehouden dat het daardoor over en uit is voor Huawei. "De VS heeft de zwakte in de Chinese tech-piramide gevonden", zegt Hesselink. "De achilleshiel van het land is de chipproductie. Dat hebben ze zelf ook door, daarom investeren ze er massaal in. Maar zonder de juiste machines kom je daar niet ver mee." Sinds 2012 is Huawei's marktaandeel in Nederland flink gegroeid, maar dit aandeel daalt sinds vorig jaar, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Telecompaper:

Het marktaandeel van Huawei in Nederland - NOS / Telecompaper

Daarnaast zullen bedrijven terughoudend zijn om zaken te doen met Huawei, zegt Tim Wijkman, analist bij onderzoeksbureau Telecompaper. "De angst van bedrijven is dat ze tegen de schenen van de VS schoppen. Dus bedrijven zullen heel voorzichtig zijn met leveren. Amerika heeft de touwtjes in handen." Het is klap op klap voor het Chinese concern, dat al tijden onder vuur ligt in Washington. De regering-Trump vreest dat Huawei, vanwege de band met de Chinese overheid, namens hen spionage- en sabotage-activiteiten kan uitvoeren. Huawei heeft dit altijd tegengesproken. Android-licentie ingetrokken Vorig jaar maakte de VS het via een andere sanctie al onmogelijk om Huawei nog langer gebruik te laten maken van een Android-licentie. Die heeft het bedrijf nodig om Googles downloadwinkel, de Play Store, en populaire Google-diensten als Maps en YouTube te kunnen installeren.

Huawei Mate 30 Pro, de eerste telefoon zonder Google-diensten - ANP

"Het alternatief dat Huawei biedt, een eigen downloadwinkel, is in Europa geen succes", zegt Wijkman. "We zien een behoorlijke daling in interesse in Huawei-toestellen." Dit beeld wordt herkend door techsite Tweakers, dat via zijn Pricewatch interesse in telefoonmerken vanuit zijn community in beeld heeft. Het Chinese bedrijf kon in april 2019 rekenen op een aandeel van tien procent en dat is inmiddels gehalveerd.