Verstappen incasseert gridstraf op Monza, waar Ferrari's het snelst zijn

Max Verstappen is met een vijfde tijd in de eerste vrije training voorzichtig begonnen aan het weekend van de Grand Prix van Italië zondag. Daarnaast incasseerde de Nederlander een gridstraf van vijf plaatsen vanwege aangekondigde aanpassingen aan zijn motor en kwam het nieuws naar buiten dat er geen samenwerking komt tussen Red Bull Racing en Porsche. De WK-leider zag op het circuit van Monza zijn concurrenten een betere indruk maken tijdens de eerste vrije training. Verstappen eindigde achter Charles Leclerc (snelste tijd), Carlos Sainz (beiden Ferrari), George Russell en Lewis Hamilton (beiden Mercedes) in de 'temple of speed'. Gridstraf Verstappen heeft nog voldoende tijd om zijn RB18 ook op Monza in topvorm te krijgen. Dat gebeurt met een aantal aangekondigde motoraanpassingen, waarvoor Verstappen een gridstraf van vijf plaatsen kreeg. Hij begint dus maximaal vanaf de zesde plaats aan de race van zondag. Hamilton begint zondag overigens vanaf de achterste startrij vanwege een flink aantal aanpassingen aan de motor van zijn Mercedes. Verder werden er ook straffen uitgedeeld aan onder meer Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, Sainz en Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Nyck de Vries kwam in de wagen van Aston Martin niet verder dan de negentiende trainingstijd. Alleen de Canadees Nicholas Latifi (Williams) was langzamer dan de Nederlander. Alle Formule 1-teams zijn verplicht om tweemaal een jonge coureur in actie te laten komen tijdens een vrije training. Eerder dit seizoen reed De Vries al als vervanger van Alex Albon van Williams en Lewis Hamilton van Mercedes. Hij mag worden ingehuurd door alle renstallen die met een Mercedes-motor rijden. 'Match made in heaven' Terug naar Verstappen. Vooral het bericht dat Red Bull en Porsche niet met elkaar in zee gaan moet voor hem niet fijn hebben gesmaakt. De regerend wereldkampioen is namelijk een groot liefhebber van het Duitse automerk. De combinatie Red Bull/Porsche was voor hem een 'match made in heaven' geweest. De twee partijen waren al enige tijd in gesprek om vanaf het seizoen 2026 te gaan samenwerken. Porsche zou daarbij de taak van motorleverancier op zich gaan nemen.

Het Formule 1-veld houdt op Monza een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Britse koningin Elizabeth - AFP