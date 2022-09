Duitse autoverhuurders weigeren Nederlandse klanten

Verschillende Duitse autoverhuurbedrijven willen geen snelle en dure auto's meer verhuren aan Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Sommige verhuurders wijten het aan een verzekeringskwestie, anderen zeggen dat de luxe auto's "slechte mensen" trekken.

Aanleiding voor de rondgang is het ongeluk in Oud Gastel vorige week, waarbij een 27-jarige man in een gehuurde Mercedes uit het Duitse Aken een ongeval veroorzaakte waarbij twee vrouwen en twee kinderen omkwamen.

De omroep sprak onder andere met de eigenaar van Aero Rent in Rastatt. Bij hem zijn Nederlanders niet welkom. "Een Nederlander die aangeeft zinloos heen en weer te willen rijden met de auto, soms helemaal naar Marokko en terug, wie kan daar naar eer en geweten mee instemmen? Sportwagenverhuur trekt veel slechte mensen aan", zegt hij.

Ook noemt de Duitser het vervoer van "drugs en geld" in de grensregio als reden om extra voorzichtig te zijn.

Volgens de omroep krijgen Duitse autoverhuurbedrijven veel verzoeken uit Nederland. Drie van de bedrijven die Omroep Brabant sprak, verhuren niet meer aan Nederlanders. "Het is een verzekeringskwestie", aldus een medewerker van Supercar Performance in Langenfeld, waar je naast een Volkswagen Golf ook een Corvette en een Audi R8 kan huren. Onzin volgens Aero Rent. "Met de verzekering heeft het niks te maken, dat zeggen mijn collega's om iemand beleefd af te wijzen", aldus een medewerker.

Nederlandse verhuurbedrijven zeggen dat het vaak aantrekkelijk is om in Duitsland te huren omdat contante betalingen daar gangbaarder zijn en snelle sportwagens er vaak goedkoper zijn.

Zelfoverschatting

Politieagenten zeggen tegen Omroep Brabant dat het incident in Oud Gastel niet op zichzelf staat. Wijkagent Jens Raijmakers uit Eindhoven hield vorige week nog iemand aan in een gehuurde Golf GTI uit Duitsland.

"Met grote regelmaat zijn de bestuurders jonge gasten die het hele jaar in een Toyota Yaris rondrijden, geld sparen en dan een weekje in een te snelle auto rondjes gaan rijden", zo schrijft hij. "Waar het vaak mis gaat: grove zelfoverschatting van de rijvaardigheid in combinatie met te veel paardenkrachten."