Veel regen verwacht in Zuidwest-Nederland, kans op wateroverlast

Vanavond en vannacht kan er in het zuidwesten van Nederland veel regen vallen, zo waarschuwt het KNMI. Tot zaterdagmiddag wordt er zo'n 20 tot 40 mm regen verwacht, en op sommige plekken zelfs meer dan 50 mm. Deze hoeveelheden kunnen leiden tot wateroverlast, zo waarschuwt het meteorologisch instituut.

Het KNMI heeft daarom de waarschuwingscode geel uitgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Code geel is de laagste waarschuwingscode.

Door het verwachte slechte weer en de landelijke treinstaking is het vandaag al vroeg in de middag druk op de Nederlandse wegen. Rond 16.00 waren er volgens de ANWB ruim 100 files in Nederland, van in totaal zo'n 660 kilometer.

Lokale overstromingen

De oorzaak van de grote hoeveelheid regen zijn de buien die vanaf de Noordzee het land binnentrekken. Het gaat om een lagedrukgebied dat heel langzaam over het land naar het oosten trekt, legt weerman Gerrit Hiemstra uit. "Dat zijn dé situaties die in Nederland voor extreem veel regen kunnen zorgen." Hij waarschuwt voor lokale overstromingen, vanavond en vannacht. "Straten die blank komen te staan, tunnels die onder lopen, overstromende rioolputten, dat soort verschijnselen."

Het grootste risico op wateroverlast ligt in het gebied dat grofweg in de driehoek Den Haag-Gorinchem-Zierikzee ligt. In de loop van zaterdag trekken de buien naar het zuidoosten weg, verwacht het KNMI.