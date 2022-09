Reizigers vragen massaal geld terug van NS

Een NS-woordvoerder zegt dat de pagina met de stakingsregeling "zeker goed wordt gevonden". Aantallen wilt hij niet noemen. "Maar het staat prominent op de voorpagina. We realiseren ons namelijk goed dat mensen met de trein willen maar dat nu niet kunnen. En dit verzacht de pijn iets. Dat daar voor ons kosten aan zijn verbonden, snappen we."

De NS schroeft de klantenservice op omdat reizigers in groten getalen vergoedingen aanvragen. Vandaag ligt bijna het volledige treinverkeer plat door een staking. Reizigers lopen daardoor vertraging op of moeten uitwijken naar alternatief vervoer. De kosten hiervoor kunnen bij NS worden geclaimd.

Er zijn twee stakingsregelingen van kracht bij de NS:

- De NS Geld Terug bij Vertraging Regeling (GTBV)

- Tegemoetkoming in kosten voor vervangend vervoer met een maximum van 25 euro per persoon per dag

of 0,19 eurocent per kilometer (ook met een maximum van 25 euro).