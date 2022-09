Kabinet wil verdachten zware misdrijven per video laten voorkomen

Verdachten van zware misdrijven kunnen hun rechtszaak vanaf volgend jaar via een videoverbinding bijwonen. De ministerraad heeft daarmee vandaag ingestemd. Op deze manier worden veiligheidsrisico's, met name bij het vervoer van gedetineerden van en naar de rechtbank, ingedamd.

Het is de bedoeling dat de rechter vanaf 1 januari kan besluiten dat een verdachte niet naar de rechtbank komt, maar de rechtszaak vanuit een speciale ruimte op afstand kan bijwonen.

Dat beperkt het risico op ontsnapping en scheelt een enorme politie-inzet op zittingsdagen. Ook kan op deze manier worden voorkomen dat verdachten van zware misdrijven met elkaar kunnen communiceren.

Aanwezigheidsrecht

Het kabinet heeft vandaag besloten om het voorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. Die zal onder meer kijken hoe de nieuwe regeling zich verhoudt tot het aanwezigheidsrecht van verdachten, die de mogelijkheid moeten krijgen om hun rechtszaak bij te wonen.

Ondertussen is al opdracht gegeven om in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught twee ruimtes in te richten, waar verdachten met hun advocaten digitaal bij een rechtszaak kunnen zijn. Die ruimtes moeten nog dit jaar worden opgeleverd.

Oud-minister Dekker kwam vorig jaar met het idee om verdachten vaker via een videoconferentie te laten voorkomen. Aanleiding was het Marengo-proces met hoofdverdachte Ridouan Taghi, waarbij op zittingsdagen steeds honderden politiemensen nodig zijn.