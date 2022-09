Schade in Pakistan door overstromingen rond de 30 miljard dollar

De Pakistaanse premier, Shehbaz Sharif, zegt dat zijn land een "oneindige" hoeveelheid hulp nodig heeft. "Zonder internationale steun zal Pakistan in de problemen blijven." Guterres steunt Sharif en doet eenzelfde oproep aan de hele wereld om Pakistan te steunen in wat hij noemt een "klimaatcatastrofe".

De Pakistaanse autoriteiten zeggen dat het land de gevolgen ondervindt van extreme weersomstandigheden door klimaatverandering, veroorzaakt door Westerse landen. "We hopen dat het bezoek van de VN zal helpen om de wereld te laten zien hoe Pakistan een van de tien kwetsbaarste landen wereldwijd is, terwijl het minder dan een procent bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot", zegt de Pakistaanse minister van Informatie, Maryam Aurangzeb.

Experts zeggen dat Pakistan voor 0,4 procent verantwoordelijk is voor de uitstoot van stoffen die bijdragen aan klimaatverandering, tegenover de Verenigde Staten met 21,5 procent, China met 16,5 procent en de Europese Unie met 15 procent.

VN-chef Guterres waarschuwde vorige week ook al in een boodschap voor de gevolgen van klimaatverandering, verwijzend naar de overstromingen in Pakistan. "Laten we stopen met slaapwandelen", zei hij in een videoboodschap. "Vandaag is het Pakistan, morgen kan het jouw land zijn."

Noodhulp

Tot nu toe hebben verschillende landen bijna zestig vliegtuigen met noodhulp naar Pakistan gestuurd. De Verenigde Arabische Emiraten is een van de meest gulle gevers met 26 vliegtuigen met noodhulp. De Verenigde Staten helpen ook.

Volgens Pakistaanse officials zet de VS een luchtbrug voor humanitaire hulp op. Vandaag zal het eerste vliegtuig aankomen.