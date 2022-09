Streep door Premier League-weekend wegens overlijden Queen Elizabeth

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

Zaterdagavond zou Tottenham Hotspur op bezoek gaan bij landskampioen Manchester City. Voor Manchester United-trainer Erik ten Hag stond een uitduel met Crystal Palace op het programma zondag. Er is niet bekendgemaakt wanneer de wedstrijden worden ingehaald.

Europese duels Ajax en PSV in Engeland

Ook is onduidelijk of de Europese duels van Ajax en PSV komende week doorgaan. De Amsterdammers moeten dinsdag in de Champions League op Anfield aantreden tegen Liverpool. Twee dagen later speelt PSV in London. Arsenal is dan de tegenstander in het tweede groepsduel van de Europa League.

Bij de wedstrijden van afgelopen donderdag in de Europa en Conference League werd een minuut stilte gehouden voor Queen Elizabeth. Bij sommige duels die om 18.45 uur waren begonnen, gebeurde dat bij het begin van de tweede helft kort nadat het nieuws over het overlijden van de 96-jarige koningin naar buiten was gekomen.