Fataal ongeluk met zeilschip kwam door houtrot in giek

Het dodelijke ongeluk op een zeilschip bij Terschelling op 31 augustus werd veroorzaakt door houtrot, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De giek brak daardoor af en kwam terecht op een meisje van 12 uit Den Haag dat ter plekke overleed.

Het ongeluk op het charterschip Risico is het meest recente in een reeks vergelijkbare gevallen. In 2016 kwamen drie mensen om het leven bij een ongeluk op het historische zeilschip Amicitia in Harlingen. De mast brak af door houtrot.

Eind mei overleed een man na een ongeluk op het charterschip Wilhelmina, dat ook Harlingen als thuishaven heeft. Een vrouw raakte zwaargewond. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog, zegt Omrop Fryslân. Duidelijk is wel dat ook daar een giek naar beneden viel.

In 2019 oordeelde de OVV dat het risico op houtrot groot is bij de bruine vloot. Begin dat jaar overleed een medewerker toen de mast van een schip plotseling afbrak.

Schoolreisje

Op het schip Risico uit 1895 zaten leerlingen die op schoolreis waren. Voor de opvarenden werd slachtofferhulp geregeld.

Burgemeester Ina Sjerps van Harlingen sprak van een "vreselijk en dramatisch ongeluk waar kinderen getuige van waren".