Brits koningshuis rouwt tot week na begrafenis, bloemenzee bij Buckingham Palace

Al vroeg in de ochtend kwamen mensen naar Buckingham Palace in Londen om bloemen te leggen of om met elkaar te rouwen. - NOS

Verder zijn op veel plaatsen in wereld condoleanceregisters geopend voor de overleden koningin. Ook bij de Britse ambassade in Den Haag kunnen mensen terecht om hun medeleven te betuigen.

Britse dagbladen staan vol met woorden van dankbaarheid en eerbied aan het adres van de vorstin. The Guardian en The Times publiceren een portret van Elizabeth bij haar kroning in 1953. "Een leven in dienstbaarheid", schrijft The Times erbij. The Sun wijdt een bijlage van 36 pagina's aan het overlijden van de koningin.