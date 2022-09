Vanavond op tv: Wat laat koningin Elizabeth achter? • Gas-enquête: Kamp en Dijsselbloem

Britten rouwen om dood koningin

Een dag na het overlijden van koningin Elizabeth klinken in het Verenigd Koninkrijk vooral woorden van dankbaarheid en eerbied aan het adres van de vorstin. Vanavond: wat is de politieke erfenis van de Britse koningin?

Ook zijn we in Balmoral, waar de bevolking herinneringen ophaalt aan Elizabeth, die graag verbleef in haar Schotse buitenverblijf Balmoral Castle, dat tussen de dorpen Ballater en Braemar ligt.

Volg hieronder het laatste nieuws.