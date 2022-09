Weer ruimte voor grootgebruikers op stroomnet Brabant en Limburg

Het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant heeft vanaf december weer ruimte voor nieuwe windparken, zonneparken en grootverbruikers. Afgelopen drie maanden konden die geen aansluiting krijgen omdat het stroomnet te vol was. Het capaciteitstekort ontstond door de snelle opkomst van warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de elektrificatie van de industrie.

Vanaf half juni zocht onder meer landelijk netbeheerder Tennet naar een oplossing. Een tijdelijke werd gevonden in de vorm van 'spits mijden'. Dat houdt in dat gebruikers op een ander moment stroom verbruiken of opwekken.

Een voorbeeld is een fabriek die doordeweeks minder produceert en meer in het weekend, als de vraag naar stroom lager is. Of een gascentrale die de stroomproductie afschaalt als de zon schijnt, maar juist opschaalt als het donker is en er geen stroom meer door zonnepanelen wordt geleverd. Iets vergelijkbaars gebeurt al op kleine schaal in Zeeland, en zal volgens Tennet verder worden geïntroduceerd op plekken waar het net is overbelast.

Bedrijven die daar aan meewerken krijgen een vergoeding van Tennet. In totaal maakt de netbeheer daar 23,5 miljoen euro per jaar voor vrij. Het resultaat: 1700 megawatt aan extra ruimte. Dat is vergelijkbaar met tien keer het vermogen van de stad Maastricht.

Het hoogspanningsnet piept en kraakt op veel plekken. En dat blijft nog wel even zo. Hoe dat zit, zie je in deze video: