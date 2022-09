Schouten: 'Mensen moeten deze winter niet in de kou zitten'

Het kabinet wil voorkomen dat mensen worden afgesloten van energie, omdat ze hun rekening niet kunnen betalen. Netbeheer Nederland, de vereniging van elektriciteits- en gasnetbeheerders, waarschuwde deze week dat door de hoge energieprijzen massale afsluitingen dreigen. Directeur Oskam noemde het een rampscenario als de energiebedrijven eind deze winter een miljoen huishoudens moeten afsluiten. Ook Kamerleden maken zich zorgen.

De ministers Schouten (Armoedebeleid) en Jetten (Energie) praten vanmiddag met de energiebedrijven. Ze hopen snel duidelijkheid te kunnen geven over de precieze maatregelen. Volgens Schouten is het uitgangspunt dat moet worden voorkomen dat mensen die door de huidige situatie echt in de problemen komen worden afgesloten. "Mensen moeten gewoon niet in de kou zitten deze winter."

Jetten gebruikte soortgelijke woorden: "Dat mensen worden afgesloten is echt het allerlaatste wat je wilt." Hij zei dat alle opties op tafel liggen, "zolang ze goed uitvoerbaar zijn en vooral ook de mensen helpen die het hardst worden geraakt." Volgens Jetten is het kabinet ook bereid de energiebedrijven te helpen.