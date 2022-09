Nederlands vrachtschip in aanvaring met groter schip, opvarenden gered

Voor de kust van Denemarken is een Nederlands vrachtschip in aanvaring gekomen met een ander vrachtschip. De zeven opvarenden van het Nederlandse schip zijn door de Deense marine veilig aan wal gebracht. Een van hen is lichtgewond.

Door de aanvaring heeft het schip deels water gemaakt, maar volgens de rederij drijft het schip nog steeds, ondanks de behoorlijke schade. Bergers en sleepboten proberen het schip nog te redden. Eerder had de Deense marine gemeld dat het schip was gezonken.

Het ongeluk gebeurde volgens de Deense marine vanochtend in slecht weer, zo'n 37 kilometer van Ringkøbing, aan de westkust van Denemarken. Het 86 meter lange Nederlandse vrachtschip Helge raakte in aanvaring met de Wild Cosmos, een groter schip onder de vlag van de Bahamas met een lengte van 150 meter. Volgens de rederij van het Nederlandse schip is nog onduidelijk hoe dat precies kon gebeuren.

De Deense marine stuurde onder meer twee helikopters de zee op om de bemanning te redden. De zeven opvarenden waren na de aanvaring in zee gesprongen.

De opvarenden van de Helge zijn met een helikopter aan land gebracht. De Deense marine sprak niet van schade of gewonden bij de Wild Cosmos.

Het Nederlandse vrachtschip was onderweg van Antwerpen naar Noorwegen.