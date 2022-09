Commissie pleit voor verlagen studiegeld voor belangrijke mbo-studies

Het collegegeld moet omlaag voor mbo-studenten die een zorg- of techniekopleiding volgen. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de commissie-Asscher dat is ingezien door het AD.

Vooral in de zorg en techniek is de vraag naar praktisch opgeleid personeel groot. Door het collegegeld voor deze mbo-studenten te verlagen, kan volgens de PvdA-coryfee iets aan het probleem worden gedaan. Scholieren zouden door deze financiële prikkel eerder voor een bepaalde opleiding kiezen.

Ook moeten mbo-opleidingen en het bedrijfsleven beter met elkaar samenwerken op het gebied van stages, vindt de commissie. En opleidingen moeten zich meer richten op studies die een goede kans bieden op een baan en daar ook meer geld voor uittrekken.

De commissie-Asscher benadrukt wel dat studenten de opleiding moeten kiezen die ze ook echt willen.

Beter promoten

Ook studentenorganisatie JOB MBO zegt dat keuzevrijheid belangrijk is. "Mensen moeten vooral voor hun eigen passie volgen", zegt voorzitter Jelmer Becker. Hij vindt een financiële prikkel niet het beste middel om studenten te trekken. "Beter is om belangrijke mbo-opleidingen al vroeg te promoten in het middelbaar onderwijs of zelfs al op de lagere school."

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van het mbo, zegt Becker. "Jaren geleden was het sentiment vooral dat iedereen een hoge opleiding moest kiezen, omdat dat beter zou zijn. Maar mbo-studenten zijn erg belangrijk om aan de toekomst te bouwen en te werken aan duurzaamheid."

En het is volgens Becker ook een achterhaald idee dat mbo'ers uiteindelijk maar weinig verdienen. "Ik doe een opleiding in de bouw. Als ik klaar ben, verdien ik meer dan afgestudeerden van bepaalde universitaire studies."