COA: 300 buitenslapers afgelopen nacht in Ter Apel

RTV Noord-verslaggever Marten Nauta was gisteravond bij het aanmeldcentrum. "Het was druk en het regende. Mensen waren aan het schuilen en wat opviel is dat er ook vrouwen en kinderen buiten de hekken stonden. Om 23.00 uur stonden ze daar nog altijd en werd er gevreesd dat ook zij buiten moesten slapen."

In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 300 mensen buiten geslapen. Het COA zegt dat het niet gelukt is voor hen een slaapplek te vinden. Daarnaast zijn er 105 kwetsbaren naar de nachtopvang in Stadskanaal gebracht.

Na 23.00 uur werden zij onder politiebegeleiding naar binnen gebracht, zegt Nauta. "Omdat er toch ook wat onruststokers aanwezig waren die het erg onprettig en onveilig maakten." In het begin van de nacht zijn de vrouwen en kinderen met bussen naar de nachtopvang in Stadskanaal gebracht.

Crisisoverleg

Dat het nu weer mis is gegaan na een periode zonder buitenslapers, kwam toch als een verrassing, zegt Nauta. "Morgen gaat een noodopvanglocatie in Zoutkamp open. Het idee was dat er tot die tijd geen mensen meer buiten hoefden te slapen."

Volgens Nauta waren er personeelsproblemen bij het Rode Kruis in Stadskanaal. "Uiteindelijk kon laat in de avond na crisisoverleg bij het Rode Kruis en het COA de locatie in Stadskanaal toch open." Toen moest het vervoer nog worden geregeld. "Het was ongeveer één uur 's nachts toen die bussen arriveerden", zegt Nauta.

Cruiseschepen

Een woordvoerder van het COA kan niet zeggen hoe de vooruitzichten zijn voor komende nacht. Als de opvanglocatie in Zoutkamp morgen open gaat, is daar plek voor maximaal 700 mensen.

Ook moeten er asielzoekers op grote cruiseschepen worden opgevangen. Zo kan een cruiseschip dat onderdak biedt aan 1000 asielzoekers naar Velsen en ook in Amsterdam in het Westelijk Havengebied is er vanaf 1 oktober plek voor 1000 mensen.