Van Dissel: nieuwe maatregelen bij aanhoudende stijging • Eerste coronadode Bonaire

India meldt voor de tweede dag op rij een recordaantal bevestigde nieuwe besmettingen binnen 24 uur. Vandaag kwamen er ruim 97.000 nieuwe gevallen bij in het Aziatische land. Met in totaal zo'n 4,6 miljoen besmettingen is India na de VS in absolute zin het zwaarst getroffen land door de coronacrisis.

In geen land grijpt het coronavirus sneller om zich heen dan in India. Aan het begin van de coronacrisis leek het virus er redelijk onder controle te zijn. Strenge maatregelen werden ingesteld en er kwam een strikte lockdown. Toen het virus nog volop rondwaarde, besloot de overheid toch de coronamaatregelen te versoepelen, met name om de economie weer op gang te helpen. Vervolgens sloeg het virus hard toe in de megasteden Mumbai en Delhi en inmiddels verspreidt het zich ook steeds meer over het platteland.