Aardbeving met kracht van 2,4 in Groningen

Hoewel bevingen met magnitudes tot 2,9 vrijwel nooit schade aanrichten, is dat in Groningen niet per se het geval. "Door de slappe grond in het gebied zal de beving flink gevoeld zijn door omwonenden en voor schade hebben gezorgd", zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland.

Inwoners zeggen tegen RTV Noord dat ze om 02.39 uur schrokken van een harde dreun en dat alles in huis begon te trillen. Er zijn nog geen schademeldingen bekend bij de omroep.

Janny Hofman had nachtdienst toen ze de beving voelde. "Ik zat op kantoor in Uithuizermeeden en het was alsof er een vrachtwagen aankwam. Mijn collega vroeg wat het was, dus ik zei: 'dat was er weer een. Een aardbeving'. Het is natuurlijk verschrikkelijk, al die aardbevingen. Het gaat maar door."

Weken onrustig

De bodem bij Uithuizen is de laatste weken onrustig. Op 19 augustus was er een beving met een kracht van 1,9 en op 28 augustus een beving met een kracht van 1,3.