Thiem en Zverev debuteren in finale US Open

Toch had de Russische woedeuitbarsting Thiem niet onberoerd gelaten, want hij leverde uit het niets direct z'n opslag in met drie afzwaaiers. Medvedev hield de break vast, maar faalde toen hij voor de set serveerde.

Medvedev begon niet sterk en na een aanvaring met de umpire over het al dan niet tijdig aanvragen van een challenge liepen de emoties hoog op en zakte zijn spel naar een bedenkelijk niveau. Thiem bleef wel koel en met een flink aantal winners pakte hij de eerste set.

De Oostenrijker Dominic Thiem heeft voor het eerst de finale op de US Open bereikt dankzij een zege op Daniil Medvedev: 6-2, 7-6 (7), 7-6 (5). Thiem stuit daarin zondag op Alexander Zverev die eerder vannacht te sterk was voor de Spanjaard Pablo Carreno-Busta.

De 27-jarige Thiem speelde al drie keer een grandslamfinale. Hij verloor beide op Roland Garros van Rafael Nadal en in februari boog hij voor Novak Djokovic op de Australian Open.

In de derde set herhaalde dat scenario zich. De Rus kwam direct een break voor, maar kon de set opnieuw niet op eigen opslag binnenslepen. In de tiebreak liep Thiem uit naar 5-1 waarna Medvedev nog wel tegenstribbelde, maar tevergeefs.

De verliezend finalist van vorig jaar liet vervolgens in de aansluitende elfde game vijf breakpoints liggen en in de tiebreak was een setpoint niet aan hem besteed.

Eerder vannacht bereikte Alexander Zverev de grandslamfinale. Het is voor het eerst in zijn loopbaan dat hij in de finale van een grandslamtoernooi staat. Zverev versloeg na een fraaie comeback de Spanjaard Pablo Carreño-Busta: 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3.

De als vijfde geplaatste Zverev staat al jaren in de mondiale toptien, won elf titels, waaronder de ATP Finals in 2018. Alleen op de grandslamtoernooien blonk hij nooit uit. Dit jaar bereikte hij bij de Australian Open voor het eerst de laatste vier van een major.

Zverev zwak uit de startblokken

Door direct de aanval te zoeken hoopte Zverev de rally's te kunnen ontlopen en punten bij het net te maken. Hij werd er echter vaak gepasseerd of was er niet handig genoeg en de slordig spelende en serverende Zverev leek lange tijd geen alternatief plan te hebben.

De als 20ste geplaatste Carreño-Busta profiteerde en kwam snel op 2-0 in sets, al had hij in beide sets wel twee pogingen

nodig om de set uit te serveren.

Zverev liet zich echter niet naar de slachtbank leiden. Hij ging energieker spelen en vooral beter serveren. Zijn zelfvertrouwen groeide na enkele goede punten en Zverev pakte overtuigend de derde set.

Bij Carreño sloeg ineens de twijfel toe en de Duitser, die eindelijk zijn ritme gevonden had, zette hem steeds vaker onder druk.

Zverev liet op de service van de Spanjaard nog drie setpoints liggen, maar kwam op eigen opslag even later wel langszij.

Unieke zege voor Zverev

De 23-jarige Zverev brak de vier jaar oudere Spanjaard direct in set vijf en keek nooit meer achterom. De Duitser, die eindigde met maar liefst 71 winners, won voor het eerst in zijn carrière een vijfsetter na een 2-0 achterstand.