Thiem en Zverev bereiken finale US Open

De Oostenrijker Dominic Thiem is voor het eerst finalist op de US Open dankzij een zege op Daniil Medvedev: 6-2, 7-6 (7), 7-6 (5). Thiem stuit daarin zondag op Alexander Zverev die eerder vannacht te sterk was voor de Spanjaard Pablo Carreno-Busta.

Medvedev begon niet sterk en na een aanvaring met de umpire over het al dan niet tijdig aanvragen van een challenge liepen de emoties hoog op en zakte zijn spel naar een bedenkelijk niveau. Thiem bleef wel koel en met een flink aantal winners pakte hij de eerste set.

Toch had de Russische woedeuitbarsting Thiem niet onberoerd gelaten, want hij leverde uit het niets direct z'n opslag in met drie afzwaaiers. Medvedev hield de break vast, maar faalde toen hij voor de set serveerde.

Kans op kans

De verliezend finalist van vorig jaar liet in de aansluitende elfde game vijf breakpoints liggen en in de tiebreak was een setpoint niet aan hem besteed. In de derde set herhaalde dat scenario zich. De Rus kwam direct een break voor, maar kon de set opnieuw niet op eigen opslag binnenslepen.

In de tiebreak liep Thiem uit naar 5-1 waarna de Rus nog wel tegenstribbelde, maar tevergeefs. De 27-jarige Thiem speelde al drie keer een grandslamfinale. Hij verloor beide op Roland Garros van Rafael Nadal en in februari boog hij voor Novak Djokovic op de Australian Open.