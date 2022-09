Russisch gaswapen moet EU-steun aan Oekraïne ondermijnen en protest voeden

In Russische staatsmedia verscheen deze Hollywoodachtige video, die gemaakt zou zijn door staatsgasbedrijf Gazprom, waarin het leven in de EU wordt bedreigd door een koude winter:

"Rusland maakt er geen geheim van dat het terugdringen van gasleveringen onderdeel is van het buitenlandbeleid", zegt Oost-Europadeskundige Bob Deen van het Instituut Clingendael. "Bij beleidsmakers, Kremlinwoordvoerders en staatsmedia is er één consistente boodschap: dit is de schuld van de EU omdat 'wij' een economische oorlog met Rusland zouden zijn gestart."

De torenhoge energieprijzen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van het stopzetten van de gasleveringen door Rusland. De toevoer via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding is deze week stopgezet vanwege 'een lek'. Volgens het Kremlin kunnen de reparatiewerkzaamheden niet worden uitgevoerd vanwege de westerse sancties. Die lezing wordt door Europese leiders en door leverancier Siemens betwist . Inmiddels dreigt Rusland alle gasleveringen te stoppen.

Leidt het vooruitzicht van een koude winter tot een hete herfst in de Europese steden? In Praag protesteerden afgelopen weekend tienduizenden mensen tegen de regering, de NAVO en de EU vanwege de hoge energieprijzen. Ook in Duitse , Franse en Italiaanse steden gingen demonstranten de straat op. De Europese energieministers overleggen vandaag over noodmaatregelen om verdere prijsstijgingen en sociale onrust te voorkomen.

Een gastekort deze winter lijkt uitgesloten, maar de prijs die daarvoor betaald wordt is torenhoog. Langzaam worden steeds meer huishoudens geconfronteerd met een duurder energiecontract, met opborrelende onrust tot gevolg. Het is de wraak van Poetin voor de westerse steun aan Oekraïne, zei president Zelensky deze week. "Rusland valt aan met energiewapens omdat het de oorlog niet met raketten kan winnen."

Minder steun

Het verenigde Europese Oekraïne-front scheurt vooralsnog niet, zegt Deen. "Er is nog niet zichtbaar minder steun voor de sancties tegen Rusland, maar er klinkt wel een groeiend geluid dat er weer moet worden gepraat met Rusland."

Dat is met name het geval in landen waar de betrokkenheid met Oekraïne relatief laag is, zegt Antoaneta Dimitrova, hoogleraar Comparative Governance (Universiteit Leiden). "Dat zijn ook landen waar de steun voor de NAVO laag is, zoals Griekenland en Cyprus. Maar ook Italië en het Hongarije van premier Orbán zijn landen om in de gaten te houden."

In veel Oost-Europese landen is het besef groot dat energie-onafhankelijkheid nu eenmaal geld kost, zegt Dimitrova. "In Bulgarije waren er juist protesten tegen het besluit van de interim-regering om toch weer met Rusland te onderhandelen over gasleveringen."

Protesten aanwakkeren

De Russische beïnvloeding verloopt volgens deskundigen ook bottom-up, door protesten aan te wakkeren. Volgens de Tsjechische premier Fiala werd het anti-regeringsprotest in Praag, waarbij leuzen tegen de NAVO en de EU klonken, georganiseerd door "een vijfde colonne van Rusland". "Kijk maar wie er op het podium stonden", twitterde hij, verwijzend naar politici van flankpartijen die deelnamen aan het protest.