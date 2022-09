Swiatek met moeite en Jabeur soepel naar eerste US Open-finale

Iga Swiatek en Ons Jabeur hebben voor het eerst de eindstrijd van de US Open bereikt. De Poolse nummer één van de wereld rekende in New York in een zwaar gevecht met 3-6, 6-1, 6-4 af met Aryna Sabalenka en de Tunesische, vijfde op de plaatsingslijst, gaf Caroline Garcia met 6-1, 6-3 een pak slaag. Voor Swiatek wordt het de derde finale op een grandslamtoernooi en voor Jabeur de tweede. De 21-jarige Poolse was in 2020 en dit jaar de beste op Roland Garros, terwijl de 28-jarige Tunesische deze zomer op Wimbledon geschiedenis schreef door als eerste Afrikaanse vrouw een grandslamfinale te bereiken. Die verloor ze van Jelena Rybakina. Swiatek en Jabeur stonden vier keer eerder tegenover elkaar en houden elkaar in de onderlinge duels in evenwicht: 2-2. Energie Swiatek had haar handen vol aan de als zesde geplaatste Sabalenka. Beide speelsters oogden in de beginfase nerveus, maar de Belarussin vond als eerste haar ritme. Ze serveerde goed, was op dreef met haar knalharde forehands en brak de Poolse driemaal.

Aryna Sabalenka - AFP

"Tegen Aryna moet je met energie spelen om haar onder druk te kunnen zetten, dat lukte me pas vanaf de tweede set", aldus Swiatek, die haar niveau na de eerste set flink opkrikte en met name veel beter ging serveren. In de beslissende set kwam Sabalenka, die vorig jaar door de ongeplaatste Leylah Fernandez uit de eindstrijd werd gehouden en nog nooit in een grandslamfinale stond, tot twee keer toe een break voor, maar vanaf 4-2 maakte ze nog maar vier van de twintig punten. Tactisch sterk Stond Swiatek dik twee uur op de baan, Jabeur hoefde beduidend minder diep te gaan om in New York tot de finale door te dringen. Vooral in de eerste set kreeg Garcia, die weinig kijk had op het gevarieerde spel van haar opponente, alle hoeken van de baan te zien.

Ons Jabeur - AFP