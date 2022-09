Wekdienst 9/9: Toespraak Charles na overlijden Elizabeth • Geen NS-treinen door staking

We beginnen met het weer: nu en dan zon, maar geleidelijk ook weer buien, sommige met onweer. Het wordt 19 of 20 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen nog wisselvallig, daarna droog en perioden met zon. Maxima dan tussen 22 en 24 graden.

Wat heb je gemist?

Vandaag rijden in het hele land geen NS-treinen vanwege een staking onder het personeel in het westen en noordwesten. Omdat het actiegebied groot is, zegt NS geen andere keuze te hebben dan de treinen in het hele land niet te laten rijden om zo chaos te voorkomen.

NS probeert Schiphol per trein bereikbaar te houden via het traject Utrecht Centraal-Amsterdam Zuid-Schiphol Airport. Tot 20.00 uur rijdt op dat traject vier keer per uur een trein in beide richtingen, vanaf 20.00 uur twee treinen per uur en vanaf 00.00 één trein.

In Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel leggen vandaag ook medewerkers van het streekvervoer het werk neer voor een betere cao.