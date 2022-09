Simracer Kerkhof is 'die andere Nederlander' in F1: 'Online is Max gewoon Max'

Kerkhof is 'die andere Nederlander' die momenteel grote indruk maakt in de hoogste raceklasse. Zij het achter de schermen. "Mijn carrière kent een vrij bijzonder verloop", grijnst de pas 35-jarige geboren Groninger, die zijn loopbaan dus op het ijs begon.

It’s a wrap for FP2! P15 for Zhou, P18 for Valtteri as we finish our on-track work for the day. The ball is with the engineers now to unlock something extra for qualifying! #DutchGP pic.twitter.com/nPk1WhFTfv

Is Kerkhof niet druk met het uitlezen en analyseren van racedata van Ghangyu Zhou of Valtteri Bottas, dan wordt hij wel in beslag genomen door het simracen - de virtuele variant van het racen - of het managen van één van zijn bedrijven.

In een snelweghotel langs de A4 vertelt Kerkhof hoe een professioneel shorttracker in de Formule 1 terechtkomt. "Het is een beetje een lang verhaal ", begint hij voorzichtig.

"Ik heb lang in het Nederlands shorttrackteam gezeten, maar ik was veel geblesseerd. Elk jaar was ik er zo'n vijf of zes maanden uit. Ik zocht een hobby en ik kwam uit bij het simulatorracen. Zo vond ik mijn ontspanning als ik niet kon trainen. Ik rolde er steeds meer in en uiteindelijk besloot ik vol voor het racen te gaan. Bovendien overlappen het simracen en echte racen elkaar steeds meer."

'Grip in shorttrack en F1 hetzelfde'

De werelden van de schaatssport en die van de ronkende motoren lijken compleet verschillend, maar volgens Kerkhof hebben ze veel met elkaar gemeen. "De manier van 'grip' in het racen werkt voor mij hetzelfde als op de ijsbaan. Je hebt een bepaalde techniek en souplesse nodig: hoe je het gewicht verplaatst op de schaats en in de auto komt eigenlijk op dezelfde berekeningen neer. In het schaatsen had ik die techniek niet onder controle en raakte ik veel geblesseerd, maar in het racen heb ik dat wél."

Voor Kerkhof komt alles samen in het virtuele racen en hij haalt al snel de wereldtop. Zo leert hij ook Max Verstappen kennen. "Toen Max van het karten naar de Formule 3 ging bij Van Amersfoort Racing, trainde ik daar met coureurs in de simulator. Ik ging met hem werken en we konden gelijk al leuk battelen. We zijn altijd in contact gebleven."

Een paar jaar later, als Kerkhof directeur van Team Redline wordt, één van de beste simraceteams ter wereld, haalt hij Verstappen aan boord.