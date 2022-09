Kerkhof is 'die andere Nederlander' in Formule 1: 'Online is Max gewoon Max'

Kerkhof is 'die andere Nederlander' die momenteel grote indruk maakt in de hoogste raceklasse van de autosport. Zij het achter de schermen. "Mijn carrière kent een vrij bijzonder verloop", grijnst de pas 35-jarige geboren Groninger, die zijn loopbaan dus op het ijs begon.

De werelden van de schaatssport en die van de ronkende motoren lijken compleet verschillend, maar volgens Kerkhof hebben ze veel met elkaar gemeen. "De manier van 'grip' in het racen werkt voor mij hetzelfde als op de ijsbaan. Je hebt een bepaalde techniek en souplesse nodig: hoe je het gewicht verplaatst op de schaats en in de auto komt eigenlijk op dezelfde berekeningen neer. In het schaatsen had ik die techniek niet onder controle en raakte ik veel geblesseerd, maar in het racen heb ik dat wél."

"Ik heb lang in het Nederlands shorttrackteam gezeten, maar ik was veel geblesseerd. Elk jaar was ik er zo'n vijf of zes maanden uit. Ik zocht een hobby en ik kwam uit bij het simulatorracen. Zo vond ik mijn ontspanning als ik niet kon trainen. Ik rolde er steeds meer in en uiteindelijk besloot ik vol voor het racen te gaan. Bovendien overlappen het simracen en echte racen elkaar steeds meer."

In een snelweghotel langs de A4 vertelt Kerkhof hoe een professioneel shorttracker in de Formule 1 terechtkomt. "Het is een beetje een lang verhaal", begint hij voorzichtig.

Is Kerkhof niet druk met het uitlezen en analyseren van racedata van Ghangyu Zhou of Valtteri Bottas, dan wordt hij wel in beslag genomen door het simracen - de virtuele variant van het racen - of het managen van een van zijn bedrijven.

Voor Kerkhof heeft het simracen op dit moment niet meer de grootste prioriteit. In november mocht hij namelijk de titel 'driver performance consultant' bij Alfa Romeo aan zijn cv toevoegen. Ofwel, hij is rijderscoach van Zhou en Bottas.

Verstappen is overigens niet de enige coureur die actief simracet. Van Lando Norris tot Charles Leclerc, bij de jongere Formule 1-garde is het eerder regel dan uitzondering.

Afgelopen januari raceten ze nog samen de virtuele 24-uurs van Le Mans en wonnen ze niet in één, maar beide klassen met Team Redline. Veel wil Kerkhof verder niet uitweiden over zijn vriend, maar zegt hij: "Max kan bij ons in peace zijn hobby uitvoeren. Online is-ie gewoon Max, en niet die wereldkampioen die nauwelijks over straat kan."

Voor Kerkhof komt alles samen in het virtuele racen en hij haalt al snel de wereldtop. Zo leert hij ook Verstappen kennen. "Toen Max van het karten naar de Formule 3 ging bij Van Amersfoort Racing, trainde ik daar met coureurs in de simulator. Ik ging met hem werken en we konden gelijk al leuk battelen. We zijn altijd in contact gebleven."

Kerkhof: "Ik werk voornamelijk veel met Zhou samen. Het komt erop neer dat ik alle telemetrie en data die we opdoen in de sessies analyseer en dat vervolgens met hem, de engineers en de teambazen bespreek. Dan kijken we wat er speelt en wat er beter kan, tot de puzzelstukjes in elkaar vallen. Zo proberen we honderd procent uit de auto en de coureurs te halen. Ja, dat is best leuk, ja."

Waar hij als jongentje droomde van wereldbekers rijden en de Olympische Spelen halen, reist hij nu met het Formule 1-circus de wereld over.

Aan die momenten op het ijs denkt hij nog wel eens terug. "Natuurlijk", lacht Kerkhof. "Ik trok veel op met Niels Kerstholt en ik leerde altijd veel van hem. We grapten laatst nog tegen elkaar: kijk eens waar we nu staan. Hij is bondscoach van het Nederlands team, ik heb een hoge coachfunctie binnen het racen. Het zijn twee compleet verschillende werelden, maar we zijn allebei op onze plek terechtgekomen."

