Rolling Stones breken Brits albumlijstrecord

The Rolling Stones hebben in Groot-Brittannië een nieuw record gevestigd door als eerste band ter wereld in zes decennia de Britse lijst met bestverkochte albums aan te voeren.

Deze week bereikte de geremasterde heruitgave van Goats Head Soup de eerste plaats in de officiële albumlijst. In 1973 voerde dat album ook de lijst aan.

De Britse band heeft sinds de oprichting in 1962 nu in totaal 13 nummer-1 albums afgeleverd (inclusief de heruitgaven van Exile On Main St. en Goats Head Soup). Dat is hetzelfde aantal als Elvis Presley en Robbie Williams. Alleen The Beatles hebben het beter gedaan met 17 nummer-1 albums (inclusief twee heruitgaven) in de Britse albumlijst