Minder belastende antibioticakuur baby's dankzij Nederlands onderzoek

De behandeling van pasgeboren baby's met een bacteriële infectie wordt drastisch aangepast na een onderzoek van het Erasmus MC en Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Op dit moment schrijven medische protocollen voor dat baby's bij een infectie in het ziekenhuis via een infuus een zevendaagse antibioticakuur krijgen. Aangezien het lastig is om bij pasgeborenen direct in een bloedvat te prikken, kan het een nare ervaring zijn. De oplossing is om het medicijn toe te dienen in een antibioticadrank.

Uit het onderzoek, dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Child & Adolescent Health blijkt dat deze alternatieve methode veilig en effectief is. De nieuwe methode is fysiek minder belastend voor het kind, en mentaal minder belastend voor de kersverse ouders.

'Vijf keer mis geprikt'

"Dan zie je dat ze - hoe voorzichtig ook - zeker vijf keer prikken in de armen van jouw dochter en dat het maar niet lukt", vertelt Simon Kohne, wiens dochter Fay een infectie opliep. "Uiteindelijk kreeg ze een infuus in haar enkel. Maar dan moet je haar verschonen en schiet het infuus er weer uit."

Ook het gevoel dat je jouw baby 'moet achterlaten' drukte op het gemoed van Simon en zijn vrouw Tyrza. Want de baby moet tijdens de antibioticakuur verplicht in het ziekenhuis blijven.

Maar dat gaat in de nabije toekomst veranderen. Het onderzoek van arts-onderzoeker Fleur Keij, neonatoloog René Kornelisse en kinderarts Gerdien Tramper heeft uitgewezen dat de zieke baby's al na drie dagen naar huis kunnen.

Antibiotica kan ook thuis

De eerste dagen moet de baby nog in het ziekenhuis blijven om te kijken of de antibiotica goed aanslaat. Na twee dagen wordt de infuusbehandeling omgezet naar een antibioticadrank. De ouders leren hoe ze zelf het drankje kunnen geven en kunnen daarna met hun kind naar huis.

"Dat ouders dit veilig en op een goede manier doen bleek tijdens ons onderzoek", zegt Keij die op dit onderzoek gaat promoveren.

Het bijzondere van het onderzoek is dat deze alternatieve behandeling voor zover bekend voor het eerst in de westerse wereld op grote schaal op baby's werd getest. 510 baby's in zeventien Nederlandse ziekenhuizen werden gevolgd. Zij waren in twee groepen verdeeld: een die het antibioticum via een infuus kreeg terwijl de andere groep na twee dagen infuus een drank toegediend kreeg.