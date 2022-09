'Ongemakkelijke' Charles na 73 jaar eindelijk koning

Prins Charles heeft zich een leven lang voorbereid op de Kroon. Vandaag, 73 jaar oud, is hij dan eindelijk koning geworden. Nooit eerder kwam een Britse monarch op zo'n hoge leeftijd op de troon.

Hij staat voor de lastige taak een geliefd nationaal symbool te worden, want tot nu toe is hij bij lange na niet zo populair en onomstreden als zijn moeder. In het VK wordt wel gezegd dat hij net zo grijs is als zijn kleding en zijn haar.

Charles is de veertigste Britse monarch in meer dan 900 jaar die in Westminster Abbey zal worden gekroond; de eerste was Willem de Veroveraar in 1066. Wanneer de kroning zal plaatsvinden is nog onbekend. Vanwege de uitgebreide voorbereiding die dat vergt, zal het nog maanden duren. Zijn moeder Elizabeth werd koningin in februari 1952, maar werd pas 16 maanden later gekroond.

Charles III

De nieuwe koning zal de geschiedenis ingaan als Charles de Derde. De keuze voor die naam was zijn eerste besluit als koning. Hij kon kiezen uit zijn vier geboortenamen: Charles Philip Arthur George.

Hij werd op 14 november 1948 geboren in Buckingham Palace, toen zijn moeder nog prinses was. Binnen twee jaar werd zijn zus Anne geboren. Veel later, in 1960 en 1964 volgden zijn jongere broers Andrew en Edward.

Gevoelige jongen

Charles groeide op als een verlegen, wat ongemakkelijke jongen, met een dominante vader. Als eerste van de Britse koninklijke familie kreeg hij zijn opleiding niet thuis, maar ging hij naar een kostschool. Op aandringen van zijn vader zat hij op Gordonstoun in Schotland, een spartaans opleidingsinstituut met veel fysieke uitdagingen waar zijn vader Philip zelf ook op had gezeten.

In de Netflixserie The Crown wordt breed uitgemeten dat Charles leed onder het kostschoolleven en dat zijn vader daarvoor geen begrip had. Dat zat vermoedelijk niet ver van de waarheid. In een geautoriseerde biografie die in 1994 van Charles verscheen wordt Philip beschuldigd van onbegrip voor de gevoelige aard van zijn zoon, die op Gordonstoun voortdurend werd gepest. Charles zou de kostschool 'Colditz in kilts' hebben genoemd, naar het fort waar krijgsgevangen Britse officieren in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland werden opgesloten.

Charles was ook de eerste Britse royal die naar de universiteit ging, in plaats van een militaire opleiding te volgen. Dat was wel geheel zijn eigen keus. Hij studeerde geschiedenis in Cambridge, waarin hij in 1975 een mastertitel behaalde. Tijdens zijn studie diende hij ook in de luchtmacht en de marine.

Liefdesleed

In de vroege jaren zeventig had hij al een relatie met Camilla Shand, zijn latere echtgenote, die vermoedelijk werd beëindigd omdat ze voor een huwelijk geen toestemming zouden hebben gekregen. Camilla trouwde met Andrew Parker Bowles, maar Charles en zij bleven bevriend.

Charles trouwde in 1981 met de twaalf jaar jongere Diana Spencer. Dat was vermoedelijk vanaf het begin een ongelukkige relatie, omdat de intellectueel ingestelde en geremde Charles altijd gereserveerd bleef tegen de extraverte en in zijn ogen oppervlakkige Diana.

Dat werd al duidelijk toen ze begin 1981 hun verloving bekendmaakten. In een televisie-interview antwoordde Diana op de vraag of ze 'in love' waren direct "natuurlijk", maar Charles zei: "wat 'in love' ook maar moge betekenen". Diana giechelde, maar zei later dat Charles' opmerking haar door de ziel sneed.

Niettemin werd in de media aanvankelijk gesproken van een 'sprookjeshuwelijk', en voldeden de twee aan wat voor royals als de belangrijkste plicht gold: het zorgen voor nageslacht. Het stel kreeg twee zoons, William in 1982 en Harry in 1984.

Overspel

Al snel werd echter duidelijk dat het niet zo goed ging tussen Charles en Diana. In 1986 begon Diana een buitenechtelijke relatie en hervatte Charles zijn relatie met de door hem aanbeden Camilla. Dat was op dat moment niet bekend, maar het was overduidelijk dat ze samen niet gelukkig waren en de pers had volop oog voor de ijzige kou tussen de huwelijkspartners.

Charles had vermoedelijk ook moeite met de enorme populariteit van zijn vrouw, waar hij niet aan kon tippen. Volgens zijn biograaf Sally Bedell Smith leed hij eronder dat hij zijn hele leven in de schaduw stond van andere leden van zijn familie.

Scheiding

In 1992 besloten Charles en Diana uit elkaar te gaan. Vier jaar later volgde de officiële scheiding, en nog een jaar later overleed Diana toen de auto van haar en haar minnaar, achtervolgd door paparazzi, crashte in een tunnel in Parijs. Haar dood leidde tot een ongekende uitbarsting van aanhankelijkheid van de Britten en maakte de stijve Charles meer dan ooit impopulair.

Geleidelijk werd de publieke opinie wel wat milder voor hem, vooral nadat hij in 2005 alsnog trouwde met Camilla. Zij leerde Charles zich wat meer benaderbaar te tonen en bijvoorbeeld te glimlachen als hij in het publiek verscheen. Vermoedelijk was het voor hem ook makkelijker zich ontspannen te tonen, omdat hij met Camilla aan zijn zijde gelukkig was.

Uitgesproken meningen

Anders dan zijn moeder heeft Charles altijd blijk gegeven van uitgesproken meningen, vaak een mengeling van progressieve en conservatieve opinies. Hij schreef verschillende artikelen en hield toespraken over onderwerpen die hem na aan het hart liggen, zoals architectuur, klimaatverandering en alternatieve geneeskunde.

Geconfronteerd met kritiek daarop, zei Charles dat zijn meningen niet bedoeld waren als politieke opinies, en dat hij zich nergens mee wilde bemoeien, maar slechts een discussie wilde uitlokken.

Als constitutioneel koning zal hij echter terughoudend moeten zijn: het Britse koningschap is zuiver ceremonieel en de koning wordt geacht volstrekt neutraal te zijn. In 2018 zei Charles in een interview dat hij ook wel begreep dat hij als koning zich minder zou kunnen uitspreken dan als 'Prince of Wales'.

De tijd om een nieuwe rol te spelen is nu dan eindelijk gekomen. Een van de grote vragen is hoe de 73-jarige Charles III daarin zal slagen.

Bekijk hier een portret van Charles: