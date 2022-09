Geen NS-treinen in hele land door regionale staking personeel

Vandaag rijden in het hele land geen NS-treinen vanwege een staking onder het personeel in het westen en noordwesten. De werkonderbrekingen zijn weliswaar regionaal, maar omdat het actiegebied groot is en treinen en collega's door heel Nederland rijden, zegt NS geen andere keuze te hebben dan de treinen niet te laten rijden om zo chaos te voorkomen.

"Kijkend naar alle opties en de ervaringen van de vorige stakingsdagen zien we geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden", zegt NS. Het R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijdt overigens wel.

NS probeert Schiphol per trein bereikbaar te houden via het traject Utrecht Centraal-Amsterdam Zuid-Schiphol Airport. Tot 20.00 uur rijdt op dat traject vier keer per uur een trein in beide richtingen, vanaf 20.00 uur twee treinen per uur en vanaf 00.00 één trein.